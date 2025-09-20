logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

De penales foráneos, la mayoría de llamadas de extorsión: SSPC

Lo más importante es colgar la comunicación para no caer en engaños, dijo Jesús Juárez Hernández

Por Rubén Pacheco

Septiembre 20, 2025 01:28 p.m.
A
De penales foráneos, la mayoría de llamadas de extorsión: SSPC

Se ha detectado que, en la mayoría de los casos de secuestro virtuales y extorsiones en San Luis Potosí, las llamadas telefónicas provienen de penales foráneos, reveló Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Desglosó que luego de verificar el origen de las comunicaciones extorsionadoras, se identificó que los criminales se comunican desde el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Altamira, Tamaulipas y otros más.

Explicó que el modus operandi del secuestro virtual, consiste en realizar una llamada por teléfono al azar o por un medio digital, arman una novela sobre la víctima y tratan de convencerla de alejarse de sus conocidos.

"Ya luego comienzan a realizar las llamadas donde indican que la persona corre algún riesgo y solicita dinero", subrayó el mando policial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Adujo que, si bien las víctimas pueden tratarse de jóvenes y adultos, lo más importante es colgar la comunicación para no caer en los enredos con los delincuentes y comunicarse con los seres queridos, a fin de no entrar en pánico y entregarles dinero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

De penales foráneos, la mayoría de llamadas de extorsión: SSPC
De penales foráneos, la mayoría de llamadas de extorsión: SSPC

De penales foráneos, la mayoría de llamadas de extorsión: SSPC

SLP

Rubén Pacheco

Lo más importante es colgar la comunicación para no caer en engaños, dijo Jesús Juárez Hernández

Captan robo a plena luz del día en Mariano Arista (video)
Captan robo a plena luz del día en Mariano Arista (video)

Captan robo a plena luz del día en Mariano Arista (video)

SLP

Samuel Moreno

No se registró la presencia de patrullas ni de elementos de las policías

Confirma FGE ataque a base policial de Ciudad del Maíz
Confirma FGE ataque a base policial de Ciudad del Maíz

Confirma FGE ataque a base policial de Ciudad del Maíz

SLP

Redacción

El suceso habría dejado un agente herido y uno que no ha sido localizado

Capturan a tres "narcos" en la capital
Capturan a tres "narcos" en la capital

Capturan a tres "narcos" en la capital

SLP

Redacción

Se les detectó con dosis de drogas que al parecer vendían en distintas zonas