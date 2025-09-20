De penales foráneos, la mayoría de llamadas de extorsión: SSPC
Lo más importante es colgar la comunicación para no caer en engaños, dijo Jesús Juárez Hernández
Se ha detectado que, en la mayoría de los casos de secuestro virtuales y extorsiones en San Luis Potosí, las llamadas telefónicas provienen de penales foráneos, reveló Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.
Desglosó que luego de verificar el origen de las comunicaciones extorsionadoras, se identificó que los criminales se comunican desde el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Altamira, Tamaulipas y otros más.
Explicó que el modus operandi del secuestro virtual, consiste en realizar una llamada por teléfono al azar o por un medio digital, arman una novela sobre la víctima y tratan de convencerla de alejarse de sus conocidos.
"Ya luego comienzan a realizar las llamadas donde indican que la persona corre algún riesgo y solicita dinero", subrayó el mando policial.
Adujo que, si bien las víctimas pueden tratarse de jóvenes y adultos, lo más importante es colgar la comunicación para no caer en los enredos con los delincuentes y comunicarse con los seres queridos, a fin de no entrar en pánico y entregarles dinero.
