De riesgo medio, partido entre ADSL vs Necaxa: SSPC

El partido de la jornada 15 de la Liga Mx entre Atlético de San Luis y Necaxa, a celebrarse mañana domingo en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, se catalogó como de mediano riesgo, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Los conjuntos se enfrentarán a las 19:00 horas en el denominado coloso de Valle Dorado, donde la plantilla rojiblanca aspira a meterse a play in, y posteriormente acceder a la liguilla para pelear por el campeonato.

El mando policiaco explicó que luego de valorar la actuación de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el último partido, así como los más recientes encuentros contra el cuadro de Aguascalientes, se resolvió que sus aficionados suelen comportarse apropiadamente.

"Cada institución que participamos en la seguridad puso sus números, su estadística. Creo que van a participar alrededor de 650 personas entre todos. Así fuera con la vialidad, hacia adentro con la seguridad y con la participación de la seguridad privada", comentó.

Dicho partido tiene un trágico antecedente, pues el 30 de enero del 2016 se registró un enfrentamiento entre las porras de ambos equipos en el exterior del complejo deportivo, cuyo saldo fue de tres heridos, dos por armas de fuego y uno por múltiples golpes, así como 11 personas detenidas.

Las detenciones provinieron de policías de la entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE), quienes al no saber cómo contener a la turba detonaron sus armas de fuego al aire hiriendo a varios rijosos.