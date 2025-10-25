logo pulso
Capturan en Ciudad Valles a vendedor de droga

Andaba en un auto y traía un total de 130 dosis de distintas sustancias

Por Redacción

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan en Ciudad Valles a vendedor de droga

CIUDAD VALLES.- En un operativo de seguridad realizado en la colonia Vista Hermosa, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un joven que transportaba más de un centenar de dosis de droga a bordo de un automóvil.

El arresto ocurrió cuando agentes de la corporación detectaron a un conductor que se desplazaba de manera temeraria sobre la calle Adolfo López Mateos.

 Al marcarle el alto, identificaron al presunto como Jonathan “N”, de 23 años, quien viajaba en un vehículo Ford Focus modelo 2009.

Durante la inspección, los oficiales localizaron en el interior del automóvil un total de 130 envoltorios con estupefacientes: 40 bolsas con hierba verde seca con características similares a la marihuana, 75 con polvo blanco granulado presumiblemente “cristal” y 15 más con piedra blanca semejante al “crack”.

La Guardia Civil Estatal destacó que este tipo de acciones forman parte de los operativos de prevención y vigilancia que se realizan en los 59 municipios de San Luis Potosí, apoyados con labores de inteligencia y coordinación interinstitucional.

SLP

Redacción

