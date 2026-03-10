Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes

CIUDAD VALLES.- Dos menores de edad resultaron lesionados luego de ser presuntamente golpeados por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) cuando caminaban de la colonia Juárez hacia la zona centro de la ciudad.

La noche de este lunes, ambos adolescentes fueron encontrados tirados y con diversas lesiones junto al monumento de la Tortuga, en el Parque Colosio.

Al lugar acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios. Debido a las lesiones que presentaban, los jóvenes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los padres de los menores llegaron al sitio antes de que fueran llevados al hospital. Según relataron, sus hijos les dijeron que fueron agredidos por policías de la Guardia Civil Estatal que se desplazaban en motocicletas, presuntamente sin motivo aparente, y que además los rociaron con pintura en aerosol.

Ante esta situación, los familiares solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El segundo visitador, Edgardo Gasca Moreno, acudió al lugar para recabar la queja e iniciar el procedimiento correspondiente.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal elaboraron un informe de lo ocurrido, el cual será turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.