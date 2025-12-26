Joven de 18 años desaparece en el río Valles

CIUDAD VALLES.– Un joven de 18 años de edad desapareció la tarde del jueves 25 de diciembre tras caer de manera accidental a una poza del río Valles, donde ya no logró salir, lo que activó un operativo de búsqueda.

El joven fue identificado como Amador Rubio Medina, quien se encontraba pescando en una zona cercana al rancho La Morita, por el rumbo del ejido Estación Micos, cuando ocurrió el incidente.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron rescatarlo, sin éxito, por lo que se solicitó auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Protección Civil Municipal, quienes iniciaron las labores de búsqueda.

Debido a la falta de visibilidad, el operativo fue suspendido al anochecer, aunque las autoridades informaron que las acciones se reanudarían al amanecer, con apoyo de otras corporaciones, prestadores de servicios y voluntarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí