Denuncian presunto abuso policial contra estudiante en Plaza del Carmen
Video difundido en redes sociales muestra la detención; ciudadanos señalan uso de la fuerza sin motivo claro
A través de un video difundido en redes sociales, ciudadanos denunciaron un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la policía municipal en la Plaza del Carmen, en la capital potosina, donde un estudiante habría sido detenido.
De acuerdo con los testimonios que acompañan la grabación, los hechos ocurrieron la tarde del jueves, cuando agentes intervinieron contra un joven, argumentando una actitud sospechosa y presuntas molestias hacia otras personas en el lugar.
No obstante, testigos señalaron que no existía un motivo claro para su detención y acusaron un posible uso excesivo de la fuerza durante el sometimiento.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.
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