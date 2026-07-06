Denuncian supuesto abuso a joven en anexo

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CIUDAD VALLES.- Un joven que estaba internado en un anexo de la colonia Mirador informó a sus familiares que habría sido víctima de una agresión sexual, por lo que solicitaron el apoyo de la policía.

Este domingo por la tarde, durante el día de visita en el centro de rehabilitación ubicado en la calle Monte Líbano, casi esquina con la avenida Ejército Mexicano, una familia reclamó a los responsables del lugar y pidió la intervención de las autoridades.

Policías municipales, así como elementos de la Guardia Civil Estatal, acudieron al sitio. Los familiares les informaron que acababan de enterarse de que su familiar, un joven de 18 años de edad, habría sido víctima de una agresión sexual.

Sin embargo, el presunto ataque no era reciente, pues habría ocurrido el pasado martes en el área de dormitorios.

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Como presunto responsable fue señalado un adolescente, compañero del afectado.

La familia refirió que no fue informada oportunamente de lo sucedido y que tampoco podía tener comunicación con el joven debido a los protocolos del lugar.

Por ello, fue hasta este domingo, durante la visita, cuando él les contó lo ocurrido y de inmediato decidieron sacarlo del anexo.

Uno de los responsables del centro de rehabilitación manifestó que, en su momento, el joven fue revisado por personal de enfermería, el cual no encontró evidencia de una agresión.