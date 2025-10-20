Desalojan estancia infantil en Eje Vial por fuga de gas

La Dirección de Protección Civil en la capital informó que atendió una fuga de gas cerca de a venida Eje Vial.

Derivado de una llamada de auxilio recibida a través de los canales de emergencia, los elementos acudieron este lunes a la intersección de las calles Alonso y Pípila, en el Eje Vial, para atender un reporte por fuerte olor a gas.

Maestras del centro infantil "Estefanía Castañeda" ubicado frente al domicilio que desprendía el olor, emitieron el reporte, por lo que se determinó a evacuar preventivamente a alumnos y personal.

El Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal controlaron la situación, originada por la fuga en un cilindro durante un cambio en el domicilio Eulalio Degollado, sin reportar personas lesionadas.

Se exhortó a la ciudadanía a revisar sus instalaciones de gas y reportar cualquier anomalía al 911.