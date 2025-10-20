logo pulso
Seguridad

Desalojan estancia infantil en Eje Vial por fuga de gas

La evacuación preventiva fue tras una llamada de auxilio recibida a través de los canales de emergencia

Por Redacción

Octubre 20, 2025 04:38 p.m.
A
Foto: PC

Foto: PC

La Dirección de Protección Civil en la capital informó que atendió una fuga de gas cerca de a venida Eje Vial.

Derivado de una llamada de auxilio recibida a través de los canales de emergencia, los elementos acudieron este lunes a la intersección de las calles Alonso y Pípila, en el Eje Vial, para atender un reporte por fuerte olor a gas.

Maestras del centro infantil "Estefanía Castañeda" ubicado frente al domicilio que desprendía el olor, emitieron el reporte, por lo que se determinó a evacuar preventivamente a alumnos y personal.

El Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal controlaron la situación, originada por la fuga en un cilindro durante un cambio en el domicilio Eulalio Degollado, sin reportar personas lesionadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se exhortó a la ciudadanía a revisar sus instalaciones de gas y reportar cualquier anomalía al 911.

SLP

Redacción

La evacuación preventiva fue tras una llamada de auxilio recibida a través de los canales de emergencia

