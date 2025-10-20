En Salinas, capturan a vendedor de droga

SALINAS.- Un presunto vendedor de droga fue capturado en el municipio de Salinas de Hidalgo por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal, que en coordinación con personal del Ejército Mexicano realizaban un operativo en la zona.

El individuo fue identificado como Roberto de 34 años de edad, a quien le leyeron los derechos que lo amparan como persona en detención y se le puso a disposición del Ministerio Público.

Fue la tarde del sábado cuando los agentes realizaban un recorrido en la zona centro de Salinas, en donde vieron al individuo que deambulaba en forma sospechosa e intentó sustraerse de la autoridad.

Por tal motivo procedieron a interceptarlo y luego de entrevistarlo le realizaron una inspección, encontrándole ocultas entre su ropa un total de 41 dosis de cristal que dijo andaba vendiendo en la zona, por lo que finalmente fue detenido y remitido a la Fiscalía para que se le defina su situación legal.

Asimismo, el sujeto es investigado por si pertenece a algún grupo delictivo y que tenga posibles antecedentes penales, lo que agravaría su situación.