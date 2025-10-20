Infractores acaban tras las rejas en Soledad

En atención a reportes y durante recorridos de prevención, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos infractores, uno por presunta violencia familiar y otro por presunta conducción temeraria, dichos resultados se obtuvieron en las colonias Valle de la Palma y Rancho Pavón.

En un domicilio de la calle Palma de Brasil, en la colonia Valle de la Palma, agentes municipales respondieron a un auxilio y en el lugar una mujer señaló a su pareja de haberla agredido física y verbalmente, teniendo contacto con quien se identificó como Javier “N” de 47 años.

Por otra parte, José “N” de 23 años, fue ubicado por policías soledenses en la Avenida del Valle, en la colonia Rancho Pavón, cuando conducía a exceso de velocidad y de manera temeraria una motocicleta sin placas. Se le dio alcance y el vehículo fue asegurado y resguardado en una pensión.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar y conducción temeraria, respectivamente, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se definirá su situación legal.

