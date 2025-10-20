logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Infractores acaban tras las rejas en Soledad

Por Redacción

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Infractores acaban tras las rejas en Soledad

En atención a reportes y durante recorridos de prevención, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos infractores, uno por presunta violencia familiar y otro por presunta conducción temeraria, dichos resultados se obtuvieron en las colonias Valle de la Palma y Rancho Pavón.

En un domicilio de la calle Palma de Brasil, en la colonia Valle de la Palma, agentes municipales respondieron a un auxilio y en el lugar una mujer señaló a su pareja de haberla agredido física y verbalmente, teniendo contacto con quien se identificó como Javier “N” de 47 años.

Por otra parte, José “N” de 23 años, fue ubicado por policías soledenses en la Avenida del Valle, en la colonia Rancho Pavón, cuando conducía a exceso de velocidad y de manera temeraria una motocicleta sin placas. Se le dio alcance y el vehículo fue asegurado y resguardado en una pensión.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar y conducción temeraria, respectivamente, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se definirá su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Infractores acaban tras las rejas en Soledad
Infractores acaban tras las rejas en Soledad

Infractores acaban tras las rejas en Soledad

SLP

Redacción

En Salinas, capturan a vendedor de droga
En Salinas, capturan a vendedor de droga

En Salinas, capturan a vendedor de droga

SLP

Redacción

Con “mota”y un cuchillo, arrestan a vándalos
Con “mota”y un cuchillo, arrestan a vándalos

Con “mota”y un cuchillo, arrestan a vándalos

SLP

Redacción

Caen dos supuestos robacarros en Cd. Satélite
Caen dos supuestos robacarros en Cd. Satélite

Caen dos supuestos robacarros en Cd. Satélite

SLP

Redacción

Tienen antecedentes penales y tripulaban una motocicleta hurtada