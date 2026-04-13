Detienen a 27 personas en operativos de seguridad en SLP

San Luis Potosí.– Como parte de los operativos de seguridad implementados en las cuatro regiones del estado, la Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 27 personas en las últimas 24 horas, por su presunta participación en diversos delitos.

De acuerdo con el balance oficial correspondiente al lunes 13 de abril de 2026, durante estas acciones también se logró el aseguramiento de droga y armamento, entre ellos 102 gramos de marihuana, ocho dosis de cristal, un arma de fuego y un cargador.

Además, las autoridades informaron la recuperación de tres unidades vehiculares con reporte de robo.

En el ámbito preventivo, la GCE mantiene el despliegue del Operativo Juventud, mediante el cual se realizan patrullajes en horarios de entrada y salida en planteles educativos, con el objetivo de evitar incidentes viales y reforzar la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia.

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Estas acciones forman parte de las estrategias de vigilancia e inteligencia que buscan fortalecer la seguridad en el estado.