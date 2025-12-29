Detienen a 33 personas en 24 horas durante operativos en SLP

Un total de 33 personas fueron detenidas en las últimas 24 horas en San Luis Potosí por su presunto involucramiento en distintos hechos delictivos, como resultado de los operativos desplegados por corporaciones estatales de seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones fueron realizadas por la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, como parte de la estrategia permanente para mantener el orden y la tranquilidad en la entidad.

Las autoridades señalaron que las detenciones se derivaron de recorridos de vigilancia, filtros de seguridad y atención a reportes ciudadanos en distintos puntos del estado, aunque no se precisó el tipo de delitos ni las zonas donde ocurrieron los aseguramientos.

Asimismo, se reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 911 y el número de Denuncia Anónima 089, los cuales operan de manera permanente.

La SSPCE indicó que estos operativos forman parte de las acciones cotidianas de prevención y reacción inmediata implementadas en la entidad.