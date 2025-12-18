logo pulso
Detienen a cuatro personas con vehículos calientes

Se trata de una mujer y tres hombres, detectados en distintos municipios de la entidad

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a cuatro personas con vehículos calientes

Como resultado del operativo "Invierno Seguro", elementos de la Guardia Civil Estatal recuperaron dos automóviles y dos motocicletas que contaban con reporte de robo vigente, además de asegurarse a sus respectivos ocupantes.

La localización de las unidades se logró durante recorridos preventivos y trabajos de inteligencia realizados en retenes colocados en distintos puntos de la ciudad capital y su zona conurbada. 

Los vehículos son un Mazda modelo 2010 color negro, recuperado en el municipio de Villa de Reyes, en donde se detuvo a su tripulante de nombre María "N" de 23 años de edad.

En el municipio de Villa de Juárez, se recuperó una motocicleta Itálika tipo cross color negro con amarillo, asegurándose un menor de 17 años de edad que la conducía.

En el fraccionamiento Tangamanga, de la capital potosina, se detuvo a Miguel "N" de 33 años, asegurándose una camioneta Honda CRV, robada en la Ciudad de México y en la colonia Simón Díaz, se recuperó una motocicleta Itálika color negro con azul, deteniéndose a Luis"N" de 36 años. 

Las unidades quedaron a disposición de la autoridad competente para los trámites legales correspondientes y su posterior devolución a los legítimos propietarios. 

En algunos casos, se iniciaron las investigaciones necesarias para determinar posibles responsabilidades relacionadas con hechos constitutivos de delito.

Autoridades destacaron que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para combatir el robo de vehículos garantizando mayor seguridad para la ciudadanía, además se exhorta a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.

