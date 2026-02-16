logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a dos hombres armados durante festejos de Carnaval 2026 en la capital potosina

Policía Municipal aseguró un revólver y una pistola abastecida en distintos hechos registrados en el cuadrante sur

Por Redacción

Febrero 16, 2026 01:41 p.m.
A
Detienen a dos hombres armados durante festejos de Carnaval 2026 en la capital potosina

Durante los festejos por los Carnavales 2026 en la capital potosina, elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de dos hombres que portaban armas de fuego en hechos distintos ocurridos en el cuadrante sur de la ciudad.

El primer aseguramiento se registró en la colonia Graciano Sánchez, sobre la prolongación Xicoténcatl, donde oficiales que realizaban patrullajes preventivos detectaron a un sujeto entre las comparsas con un objeto fajado a la cintura. Tras una revisión preventiva, se le encontró un arma tipo revólver calibre .22 abastecida con cinco cartuchos útiles.

En un segundo hecho, en la colonia Satélite I. Madero, sobre la calle Arquitos, los agentes atendieron el reporte de una riña. Al arribar al lugar, observaron a un hombre empuñando un arma de fuego. El individuo intentó huir; sin embargo, fue alcanzado y asegurado por los oficiales, quienes le decomisaron una pistola abastecida con siete cartuchos.

En ambos casos, la intervención de los elementos municipales permitió restablecer el orden y salvaguardar la seguridad de los asistentes a las festividades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que determinará su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a dos hombres armados durante festejos de Carnaval 2026 en la capital potosina
Detienen a dos hombres armados durante festejos de Carnaval 2026 en la capital potosina

Detienen a dos hombres armados durante festejos de Carnaval 2026 en la capital potosina

SLP

Redacción

Policía Municipal aseguró un revólver y una pistola abastecida en distintos hechos registrados en el cuadrante sur

Informa FGE sobre autobús abandonado en la Valles–Mante
Informa FGE sobre autobús abandonado en la Valles–Mante

Informa FGE sobre autobús abandonado en la Valles–Mante

SLP

Redacción

Descartó la existencia de personas lesionadas o no localizadas

Arde el Panalillo; fin de semana con varios incendios en Pozos
Arde el Panalillo; fin de semana con varios incendios en Pozos

Arde el Panalillo; fin de semana con varios incendios en Pozos

SLP

Redacción

Uno de los siniestros forestales afectó 40 hectáreas

Explosión en lavandería de Villa de Pozos; sólo daños
Explosión en lavandería de Villa de Pozos; sólo daños

Explosión en lavandería de Villa de Pozos; sólo daños

SLP

Redacción

El estallido por acumulación de gas ocurrió la noche del domingo