Detienen a dos hombres armados durante festejos de Carnaval 2026 en la capital potosina

Durante los festejos por los Carnavales 2026 en la capital potosina, elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de dos hombres que portaban armas de fuego en hechos distintos ocurridos en el cuadrante sur de la ciudad.

El primer aseguramiento se registró en la colonia Graciano Sánchez, sobre la prolongación Xicoténcatl, donde oficiales que realizaban patrullajes preventivos detectaron a un sujeto entre las comparsas con un objeto fajado a la cintura. Tras una revisión preventiva, se le encontró un arma tipo revólver calibre .22 abastecida con cinco cartuchos útiles.

En un segundo hecho, en la colonia Satélite I. Madero, sobre la calle Arquitos, los agentes atendieron el reporte de una riña. Al arribar al lugar, observaron a un hombre empuñando un arma de fuego. El individuo intentó huir; sin embargo, fue alcanzado y asegurado por los oficiales, quienes le decomisaron una pistola abastecida con siete cartuchos.

En ambos casos, la intervención de los elementos municipales permitió restablecer el orden y salvaguardar la seguridad de los asistentes a las festividades.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que determinará su situación legal.