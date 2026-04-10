Detienen a dos hombres por motocicleta con placas sobrepuestas

Elementos de la Guardia Municipal realizaron la detención de dos hombres que viajaban en una motocicleta con placas sobrepuestas, durante patrullajes preventivos en la colonia Rural Atlas.

La acción fue llevada a cabo por oficiales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR), quienes detectaron la unidad en circulación en las calles Sirio y Satélite, donde el copiloto viajaba sin portar casco protector, motivo por el que se les marcó el alto.

Al verificar la motocicleta, los agentes cotejaron el número de serie en el Sistema Único de Información Policial, donde confirmaron que las placas de circulación correspondían a un modelo y marca distintos.

Durante el aseguramiento del vehículo, el copiloto también fue detenido al ser señalado por el probable delito contra servidores públicos, tras presuntamente interferir en la labor de los oficiales.

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Ambos sujetos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.