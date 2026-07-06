Detienen a par de infractores en Soledad de G. Sánchez
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Por su probable participación en los delitos de portación de arma prohibida y allanamiento, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron en dos hechos distintos a Alfredo "N" y Ossiel "N", en las colonia Agaves II y la cabecera municipal, respectivamente.
La primera intervención se dio durante recorridos de seguridad en calles de la cabecera municipal, cuando oficiales observaron a Ossiel "N" alterando el orden público y golpeando puertas de distintos domicilios, asegurándole durante su inspección un arma blanca
Posteriormente, se atendió en la colonia Agaves II el reporte de una mujer, quien sorprendió a la expareja de su hija ingresando a su vivienda sin autorización, brincando por la fachada y accediendo por el patio del inmueble. Derivado de lo anterior, fue detenido Alfredo "N"
Debido a que las personas afectadas manifestaron su deseo de continuar con la denuncia, los detenidos fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica, y después fueron presentados a la autoridad investigadora para desarrollo de las diligencias correspondientes.
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