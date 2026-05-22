Detienen a pareja por presunta venta de droga

En patrullajes de seguridad implementados por la Guardia Civil Estatal en el municipio de Villa Hidalgo, elementos estatales detuvieron a una pareja de presuntos narcotraficantes, la detectaron cuando circulaba por la autopista de cuota San Luis-Rioverde con decenas de dosis de cocaína.

Los sospechosos se identificaron como Jessica N. de 26 años de edad y Daniel N. de 28 años, quienes al momento de ser detectados viajaban a bordo de una camioneta Dodge Ram de color rojo.

Los policías realizaban patrullajes por la autopista mencionada cuando detectaron la unidad que circulaba en forma irregular, por lo que determinaron marcarle el alto al conductor quien viajaba junto con la mujer.

Una vez que los entrevistaron, los policías realizaron una inspección a la camioneta y así se percataron que llevaban un aproximado de 49 dosis de cocaína que traían para su supuesta venta.

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Además, tras la consulta de información, se confirmó que la camioneta Dodge Ram color rojo en la que se desplazaban contaba con reporte de robo vigente en el estado de Tamaulipas, por lo que también fue asegurada.

Las personas detenidas, así como la droga y la unidad recuperada, fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado impulsa una Estrategia Integral para combatir conductas delictivas y fortalecer la seguridad en la Entidad.