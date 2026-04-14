Detienen a presunto asaltante en operativo de SSPC en El Huizache

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, descartó que el municipio de Matehuala sea considerado un "foco rojo" en materia de seguridad, pese a los recientes intentos de asalto registrados en el tramo carretero de El Huizache, donde aseguró se reforzará la vigilancia.

El funcionario estatal sostuvo que los hechos reportados en la zona corresponden a situaciones focalizadas y no a una problemática generalizada, al tiempo que afirmó que ya se trabaja en acciones operativas para prevenir nuevos incidentes en esta vía federal.

En ese sentido, explicó que tras el reporte más reciente se desplegó un operativo en coordinación con la Guardia Nacional, lo que permitió la detención de una persona presuntamente vinculada con este tipo de delitos, quien habría intentado asaltar un autotransporte utilizando un modus operandi previamente identificado.

Juárez Hernández indicó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que ya desarrolla las investigaciones correspondientes. Añadió que a partir de este aseguramiento se abrieron nuevas líneas para ubicar a otros posibles integrantes de un grupo delictivo que operaría en la región.

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Asimismo, precisó que los involucrados serían originarios de comunidades cercanas, por lo que continúan los trabajos de inteligencia y búsqueda para desarticular completamente a esta célula.

Cabe recordar que recientemente un autobús de la línea Tornado, procedente de Zamora, Michoacán y con destino a Estados Unidos, fue blanco de un intento de asalto armado sobre la carretera 57, a la altura de la comunidad de El Huizache, situación que generó preocupación entre usuarios de esta ruta.

Finalmente, el titular de la SSPC reiteró que se mantendrá presencia operativa en el tramo carretero, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y brindar mayor seguridad a quienes transitan por esta zona.