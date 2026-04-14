Detiene Guardia Civil Estatal a 37 personas en SLP

Como parte de los operativos permanentes de seguridad en las cuatro regiones del estado, la Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 37 personas en las últimas 24 horas, por su probable participación en distintos hechos delictivos.

De acuerdo con el balance de resultados emitido este martes, durante estas acciones también se logró el aseguramiento de 360 gramos de marihuana y 71 dosis de la droga conocida como cristal.

Asimismo, las autoridades informaron la recuperación de 14 unidades con reporte de robo, como parte de las labores de vigilancia y patrullaje implementadas en todo el estado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que se mantiene el reforzamiento de la presencia operativa con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad de las familias potosinas, así como avanzar en la consolidación de un entorno seguro.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar mediante la denuncia, recordando que las líneas 911 de emergencias y 089 de denuncia anónima están disponibles las 24 horas.