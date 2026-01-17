logo pulso
Detienen a Víctor Ricardo "N" por homicidio calificado

La Fiscalía lo capturó por un homicidio ocurrido en 2023.

Por Redacción

Enero 17, 2026 05:12 p.m.
A
Detienen a Víctor Ricardo "N" por homicidio calificado

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó sobre la detención de Víctor Ricardo "N", señalado por su probable participación en el delito de homicidio calificado, ocurrido en septiembre de 2023 en la capital potosina.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría participado en una agresión contra un ciudadano durante un altercado, en el que presuntamente utilizó un arma punzocortante. La víctima perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

La carpeta de investigación fue integrada por la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, que solicitó la orden de aprehensión correspondiente ante un juez de control, la cual fue concedida.

Recuperan predio invadido en Maravillas

Apoya FGE y notario la reposición de la propiedad

Elementos de la Policía de Investigación ubicaron al señalado en la colonia Satélite, donde le fue notificado el mandato judicial y se le hicieron saber sus derechos. Posteriormente, fue trasladado a instalaciones de la Dirección General de Métodos de Investigación para los trámites legales y valoración médica.

Víctor Ricardo "N" quedó a disposición de la autoridad judicial y fue internado en el Centro Penitenciario Estatal de La Pila, donde se definirá su situación jurídica.

SLP

Redacción

La Fiscalía lo capturó por un homicidio ocurrido en 2023.

