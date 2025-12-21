logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FESTIVAL NAVIDEÑO

Fotogalería

FESTIVAL NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

División Caminos reporta apoyos en periodo vacacional

La corporación estatal informó apoyos por fallas mecánicas, emergencias médicas menores y orientación vial

Por Redacción

Diciembre 21, 2025 10:14 a.m.
A
División Caminos reporta apoyos en periodo vacacional

Elementos de la Guardia Civil Estatal y de su División Caminos han brindado apoyo social y auxilio a ciudadanos y visitantes durante la temporada vacacional, en el marco del operativo Invierno Seguro 2025, informó la Secretaría de Seguridad del Estado.

De acuerdo con un comunicado, las acciones se han concentrado en la atención de fallas mecánicas, así como en emergencias médicas menores, entre ellas caídas, desmayos y descompensaciones por presión arterial. Además, los elementos han proporcionado orientación vial y turística a personas que transitan por la entidad.

Según el comunicado, la presencia policial fue reforzada en zonas de alta afluencia, como el Centro Histórico, áreas comerciales, cajeros automáticos e instituciones bancarias, derivado del incremento de visitantes durante el periodo vacacional.

El secretario de Seguridad estatal, Jesús Juárez Hernández, señaló que estas acciones se realizan en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, principalmente para el acompañamiento de connacionales que regresan a sus lugares de origen o atraviesan San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La dependencia indicó que los operativos se mantendrán activos durante el resto del periodo vacacional.

Operativo vacacional de la GCE

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

División Caminos reporta apoyos en periodo vacacional
División Caminos reporta apoyos en periodo vacacional

División Caminos reporta apoyos en periodo vacacional

SLP

Redacción

La corporación estatal informó apoyos por fallas mecánicas, emergencias médicas menores y orientación vial

Tren embiste a camioneta en Ébano
Tren embiste a camioneta en Ébano

Tren embiste a camioneta en Ébano

SLP

Redacción

Dos heridos y fuertes daños, en carambola
Dos heridos y fuertes daños, en carambola

Dos heridos y fuertes daños, en carambola

SLP

Redacción

Chocaron 4 autos por alcance en carretera ´57 y puente de Pozos

Ahora detienen a cuatro farderas con todo y botín
Ahora detienen a cuatro farderas con todo y botín

Ahora detienen a cuatro farderas con todo y botín

SLP

Redacción

Intentaron apoderarse de diversos artículos en tiendas departamentales