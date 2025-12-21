División Caminos reporta apoyos en periodo vacacional

Elementos de la Guardia Civil Estatal y de su División Caminos han brindado apoyo social y auxilio a ciudadanos y visitantes durante la temporada vacacional, en el marco del operativo Invierno Seguro 2025, informó la Secretaría de Seguridad del Estado.

De acuerdo con un comunicado, las acciones se han concentrado en la atención de fallas mecánicas, así como en emergencias médicas menores, entre ellas caídas, desmayos y descompensaciones por presión arterial. Además, los elementos han proporcionado orientación vial y turística a personas que transitan por la entidad.

Según el comunicado, la presencia policial fue reforzada en zonas de alta afluencia, como el Centro Histórico, áreas comerciales, cajeros automáticos e instituciones bancarias, derivado del incremento de visitantes durante el periodo vacacional.

El secretario de Seguridad estatal, Jesús Juárez Hernández, señaló que estas acciones se realizan en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, principalmente para el acompañamiento de connacionales que regresan a sus lugares de origen o atraviesan San Luis Potosí.

La dependencia indicó que los operativos se mantendrán activos durante el resto del periodo vacacional.