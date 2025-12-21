Dos muertos y una mujer grave tras fatal choque en la Valles–Naranjo

CIUDAD VALLES.– Dos jóvenes perdieron la vida y una mujer resultó gravemente lesionada luego de que una camioneta se impactara contra el remolque de un tráiler cañero en la carretera estatal Valles–Naranjo, durante la noche del sábado.

El accidente ocurrió en el tramo Estación 500–La Hincada, una zona de alto tránsito de camiones cañeros que se dirigen a los ejidos Piasa Plan de San Luis, en Ciudad Valles, y Beta San Miguel, en El Naranjo.

La camioneta, de color azul y cabina sencilla, era conducida por Eleazar Tovar Galavis, de 24 años, quien viajaba acompañado de Montserrat Gutiérrez, de 22, y Martha Elena Galavis García, de 45 años, todos originarios de la comunidad Palomas, en el municipio de Ciudad del Maíz.

La unidad circulaba de Ciudad Valles hacia El Naranjo cuando, al pasar por el tramo referido, chocó contra el remolque tipo jaula de un tráiler. Hasta el momento no se ha determinado cuál de los vehículos invadió el carril contrario, y el conductor del tráiler no fue localizado.

A consecuencia del impacto, Eleazar Tovar falleció de manera instantánea, al quedar prensado detrás del volante, mientras que Montserrat Gutiérrez salió proyectada por la ventanilla y también perdió la vida.

La única sobreviviente fue Martha Elena Galavis, quien presentó lesiones en la cabeza y fue auxiliada por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes la trasladaron al Hospital General.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana utilizaron herramienta hidráulica para liberar uno de los cuerpos, tras la intervención de la Fiscalía General del Estado, que abrió la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.