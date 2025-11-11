Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Satélite

Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este martes en la calle Taiwán, de la colonia Satélite —zona colindante con Simón Díaz—, al sur de la capital potosina.

El ataque se registró antes de las 2:00 de la mañana, lo que provocó una fuerte movilización de elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes acordonaron varias calles a la redonda mientras se realizaban las primeras investigaciones.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGESLP), agentes de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona herida por arma de fuego y confirmaron que el hombre presentaba diversas lesiones visibles que le causaron la muerte en el sitio.

Peritos de la Vicefiscalía Científica realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Legal (Semele), donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada. La FGESLP informó que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del homicidio