Embisten a repartidor de app en la B. Anaya
El motociclista fue impactado por una camioneta Ford
Un motociclista repartidor de una aplicación móvil resultó lesionado al ser arrollado por el conductor de una camioneta Ford, que circulaba sobre Ricardo B. Anaya con dirección al oriente.
Lo anterior, luego de que el chofer de la camioneta intentó incorporarse a la calle de Francisco P. Palomo impactando con el motociclista, provocándole algunas lesiones.
Al sitio arribaron peritos de la Policía Vial de Villa de Pozos, quienes tomaron conocimiento del accidente. El reporte fue a las 15:30 horas.
Camioneta tumba poste y arrolla a motociclista
Con lesiones considerables resultó un motociclista al ser arrollado por una camioneta en la comunidad de Los Moreno, perteneciente a Mexquitic de Carmona, la cual previamente había derribado un poste ...
