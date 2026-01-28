logo pulso
Embisten a repartidor de app en la B. Anaya

El motociclista fue impactado por una camioneta Ford

Por Redacción

Enero 28, 2026 04:37 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Un motociclista repartidor de una aplicación móvil resultó lesionado al ser arrollado por el conductor de una camioneta Ford, que circulaba sobre Ricardo B. Anaya con dirección al oriente.

Lo anterior, luego de que el chofer de la camioneta intentó incorporarse a la calle de Francisco P. Palomo impactando con el motociclista, provocándole algunas lesiones.

Al sitio arribaron peritos de la Policía Vial de Villa de Pozos, quienes tomaron conocimiento del accidente. El reporte fue a las 15:30 horas.

Camioneta tumba poste y arrolla a motociclista

Con lesiones considerables resultó un motociclista al ser arrollado por una camioneta en la comunidad de Los Moreno, perteneciente a Mexquitic de Carmona, la cual previamente había derribado un poste ...

