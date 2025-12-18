En flagrancia, detectan a cuatro ladrones

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres mujeres y un hombre por presunto robo a comercio, las acciones se llevaron a cabo como resultado de la respuesta que la corporación brinda a reportes ciudadanos.

Agentes femeninas acudieron a una tienda departamental de la Plaza Citadina, a la altura de Cabecera Municipal, donde personal del establecimiento señaló a dos mujeres por intentar sustraer ropa interior.

En el lugar, las oficiales tuvieron contacto con las reportadas, quienes se identificaron como María "N" de 30 años y Mónica "N" de 32 años, localizándoles los artículos referidos en la denuncia, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otro lado, Karina "N" de 46 años fue denunciada por trabajadores de la Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Jardines del Valle, por intentar sustraer dos tarimas y dos lámparas, propiedad del negocio, por lo que solicitaron proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en un mercado sobre ruedas instalado en la avenida Jesús Yurén, en la colonia Praderas del Maurel, fue reportado quien se identificó como José "N" de 19 años, quien presuntamente intentó llevarse herramientas, artículos de electrónica, una lona y un toldo de uno de los puestos.

Al arribar los oficiales, el propietario de los objetos manifestó su intención de proceder legalmente en su contra.

A los cuatro detenidos se les informó que serían asegurados por presunto robo a comercio y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.