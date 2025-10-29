En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío

La Dirección de Protección Civil en la capital informó que acudió al rescate de un perrito que intentó cruzar las bardas de un lote baldío, pero quedó atorado.

Los hechos, en la colonia Lomas, cuarta sección, donde "gracias al trabajo en equipo logramos liberarlo sano y salvo, y finalmente fue entregado a su dueña", informó la corporación.

"Si ves a un animal en peligro, repórtalo. Recuerda que toda vida importa", recomendó la dependencia municipal.