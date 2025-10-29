En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío
Fue liberado sano y salvo por personal de Protección Civil
La Dirección de Protección Civil en la capital informó que acudió al rescate de un perrito que intentó cruzar las bardas de un lote baldío, pero quedó atorado.
Los hechos, en la colonia Lomas, cuarta sección, donde "gracias al trabajo en equipo logramos liberarlo sano y salvo, y finalmente fue entregado a su dueña", informó la corporación.
"Si ves a un animal en peligro, repórtalo. Recuerda que toda vida importa", recomendó la dependencia municipal.
no te pierdas estas noticias
En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío
Redacción
Fue liberado sano y salvo por personal de Protección Civil
Hallan armas en presunto campo de adiestramiento en Cedral
Redacción
De acuerdo con un parte informativo de la Guardia Civil Estatal, el decomiso fue en coordinación con el Ejército Mexicano