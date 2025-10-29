logo pulso
En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío

Fue liberado sano y salvo por personal de Protección Civil

Por Redacción

Octubre 29, 2025 11:27 a.m.
A
Foto: PC

Foto: PC

La Dirección de Protección Civil en la capital informó que acudió al rescate de un perrito que intentó cruzar las bardas de un lote baldío, pero quedó atorado.

Los hechos, en la colonia Lomas, cuarta sección, donde "gracias al trabajo en equipo logramos liberarlo sano y salvo, y finalmente fue entregado a su dueña", informó la corporación.

"Si ves a un animal en peligro, repórtalo. Recuerda que toda vida importa", recomendó la dependencia municipal.

SLP

Redacción

Fue liberado sano y salvo por personal de Protección Civil

