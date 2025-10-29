logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Solo daños tras volcadura en la carretera 57

El conductor perdió el control frente a la plaza Sendero; el auto terminó con las llantas hacia arriba

Por Redacción

Octubre 29, 2025 07:28 a.m.
A
Solo daños tras volcadura en la carretera 57

Un automóvil sedán resultó con severos daños materiales luego de salir del camino y volcar sobre la carretera 57, a la altura del ramal de salida frente a la plaza Sendero, la madrugada de este miércoles.

El percance ocurrió alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor que se dirigía hacia la zona industrial perdió el control de la unidad, salió hacia su derecha y cayó en un desnivel, donde impactó contra un poste de alumbrado público, quedando con las llantas hacia arriba.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras para retirar el vehículo siniestrado. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Solo daños tras volcadura en la carretera 57
Solo daños tras volcadura en la carretera 57

Solo daños tras volcadura en la carretera 57

SLP

Redacción

El conductor perdió el control frente a la plaza Sendero; el auto terminó con las llantas hacia arriba

Impactan dos vehículos en avenida Gálvez
Impactan dos vehículos en avenida Gálvez

Impactan dos vehículos en avenida Gálvez

SLP

Redacción

Operativos de la GCE arrojan 34 infractores
Operativos de la GCE arrojan 34 infractores

Operativos de la GCE arrojan 34 infractores

SLP

Redacción

Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez
Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez

Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez

SLP

Redacción

Hampones en moto le dispararon en la Col. Santuario y se dieron a la fuga