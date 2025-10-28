En Soledad, sin permisos para bailes en honor a San Judas

La Guardia Civil de Soledad informó que, con motivo de los festejos en honor a San Judas Tadeo, se implementará un dispositivo especial de prevención y disuasión para evitar la instalación de bailes callejeros, resaltando que no existen permisos de ningún tipo para llevar a cabo festejos en la vía pública.

El titular de la corporación, Víctor Aristarco, precisó que el llamado emitido desde el Ayuntamiento Municipal es que no habrá autorización para realizar bailes espacios públicos, por lo que no se aceptarán documentos o solicitudes que avalen estas actividades.

El jefe de la Guardia Civil soledense destacó que el dispositivo es de carácter preventivo y no se aplicarán sanciones, pero se procederá con solicitar el retiro inmediato de toldos, mesas y equipos de sonido que inviten a este tipo de concentraciones.

Asimismo, exhortó a los propietarios y operadores de equipos de sonido a evitar participar o aceptar contratos para tocar en bailes callejeros. El objetivo es preservar el orden y la tranquilidad durante las celebraciones religiosas.

"Son eventos religiosos; se llevan a cabo rosarios y algunas actividades en iglesias, pero en lo que respecta a bailes que afectan la circulación y el paso de autoridades para atender emergencias, no está permitido. Tendremos recorridos y atenderemos cualquier reporte para desactivar cualquier baile; sabemos que ahí se consumen bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias que pueden derivar en la comisión de delitos", declaró el mando municipal.

Finalmente, la Guardia Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de instalar bailes o concentraciones en la vía pública, a través de los números de emergencia 444 854 07, 444 854 78 08 y vía WhatsApp 444 587 02 88, para que se atienda de manera inmediata.