Acaban encerrados al golpear a sus parejas

En distintos casos, dos sujetos fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil de Soledad luego de ser reportados por golpear a sus parejas, siendo remitidos ante el Ministerio Público por violencia familiar.

El primer hecho ocurrió en la calle Fray Luis de Alarcón, en la colonia La Cofradía, donde los policías fueron recibidos por una mujer que solicitó la intervención de la autoridad, señalando que su pareja la agredió física y verbalmente.

El sujeto, identificado como Joel “N” de 57 años, fue detenido y notificado de su situación legal.

El segundo arresto se registró en la avenida Soledad, de la colonia San Felipe, donde una mujer solicitó el apoyo de los oficiales tras sufrir agresiones de parte de su pareja.

El señalado, identificado como Jesús “N” de 41 años, también fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

A ambos sujetos se les informó que serían procesados por presunta violencia familiar y se les leyeron sus derechos, asegurando el seguimiento del debido proceso legal.