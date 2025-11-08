Chocan auto y camioneta en Av. Gálvez

Una camioneta y un automóvil participaron en un choque en la avenida José de Gálvez, en la colonia Foresta, solamente se registraron daños materiales sin que hubiera lesionados.

El accidente se suscitó a las 15:30 horas de este viernes inicialmente una camioneta Ford tipo pick up de color verde, circulaba sobre la calle de san Julián de la colonia Foresta y al arribar a la avenida José de Gálvez, el conductor realizó maniobra de vuelta a la derecha para ingresar a esa arteria en dirección a la carretera a Rioverde que está a unos metros de ese sitio.

Sin embargo, el conductor lo hizo sin tomar las precauciones necesarias y no le cedió el paso a un automóvil Porsche de color negro que en esos momentos se desplazaba por ahí, el cual impactó de frente contra la parte lateral delantera izquierda de la camioneta, provocando daños considerables en ambos vehículos.

Luego del impacto, en el que por suerte no se registraron heridos, los conductores descendieron para dialogar al respecto y más tarde llegaron elementos de la Policía Vial Municipal de Soledad a tomar conocimiento del caso, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo en lo particular para que el caso no pasara a mayores.

