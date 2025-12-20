logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

¿Extorsionan desde penales en SLP?

Esto dice el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Por Rubén Pacheco

Diciembre 20, 2025 12:56 p.m.
A
¿Extorsionan desde penales en SLP?

A diferencia de otros estados, los cinco Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) de San Luis Potosí, no son el origen de llamadas de extorsión, cometidos por parte de las personas privadas de la libertad (PPL).

Así lo aseveró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, quien expuso el contexto de este delito ante la reciente presentación del Plan Nacional contra la Extorsión

Argumentó que, si bien solamente el Cereso de San Luis Potosí, ubicado en la delegación La Pila, es el único que cuenta con inhibidores de señal telefónica, en dos de ellos no se presenta problema con la detección de dispositivos móviles entre la población carcelaria.

En tanto, en los complejos huastecos de Tamazunchale y el femenil de Xolol, en Tancanhuitz no se instalaron, porque la ubicación geográfica imposibilita establecer una conexión, a través de un celular, complementó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

"Si te amenazan, cuelga de inmediato", alerta la SSPC

Emite la Policía Cibernética recomendaciones para prevenir la extorsión y el secuestro virtual

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre de la 57
Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre de la 57

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre de la 57

SLP

Redacción

Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado

¿Extorsionan desde penales en SLP?
¿Extorsionan desde penales en SLP?

¿Extorsionan desde penales en SLP?

SLP

Rubén Pacheco

Esto dice el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale
Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Hombres armados despojaron a los viajeros y al conductor de sus pertenencias

Chofer estrella autobús en un tráiler sobre la Valles-Mante
Chofer estrella autobús en un tráiler sobre la Valles-Mante

Chofer estrella autobús en un tráiler sobre la Valles-Mante

SLP

Huasteca Hoy

En el accidente de la unidad de Transpais, una persona resultó lesionada