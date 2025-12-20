¿Extorsionan desde penales en SLP?

A diferencia de otros estados, los cinco Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) de San Luis Potosí, no son el origen de llamadas de extorsión, cometidos por parte de las personas privadas de la libertad (PPL).

Así lo aseveró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, quien expuso el contexto de este delito ante la reciente presentación del Plan Nacional contra la Extorsión

Argumentó que, si bien solamente el Cereso de San Luis Potosí, ubicado en la delegación La Pila, es el único que cuenta con inhibidores de señal telefónica, en dos de ellos no se presenta problema con la detección de dispositivos móviles entre la población carcelaria.

En tanto, en los complejos huastecos de Tamazunchale y el femenil de Xolol, en Tancanhuitz no se instalaron, porque la ubicación geográfica imposibilita establecer una conexión, a través de un celular, complementó.

