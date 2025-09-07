logo pulso
Jóvenes sufren tragedia en la supercarretera

Un Tsuru se impactó contra un árbol en el kilómetro 10; la víctima mortal y los lesionados eran originarios de Rayón.

Por Redacción

Septiembre 07, 2025 10:27 a.m.
A
El auto terminó destrozado contra un árbol.

El auto terminó destrozado contra un árbol.

RIOVERDE.- Una tragedia se registró la madrugada de este domingo en el kilómetro 10 de la supercarretera a Valles, a la altura de la comunidad de Redención, cuando un automóvil Tsuru color guinda terminó impactado contra un árbol.

En el percance perdió la vida el conductor, mientras que dos de sus acompañantes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Rioverde para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres jóvenes eran originarios del municipio de Rayón, aunque actualmente radicaban en Rioverde. El conductor perdió el control del volante, salió del camino y se estrelló contra un árbol, lo que ocasionó el fatal desenlace.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, así como personal de Servicios Periciales, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el levantamiento correspondiente.

