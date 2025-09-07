Jóvenes sufren tragedia en la supercarretera

RIOVERDE.- Una tragedia se registró la madrugada de este domingo en el kilómetro 10 de la supercarretera a Valles, a la altura de la comunidad de Redención, cuando un automóvil Tsuru color guinda terminó impactado contra un árbol.

En el percance perdió la vida el conductor, mientras que dos de sus acompañantes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Rioverde para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres jóvenes eran originarios del municipio de Rayón, aunque actualmente radicaban en Rioverde. El conductor perdió el control del volante, salió del camino y se estrelló contra un árbol, lo que ocasionó el fatal desenlace.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, así como personal de Servicios Periciales, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el levantamiento correspondiente.