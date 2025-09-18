Capturan a ladrón por distintos robos a comercios

Un objetivo prioritario generador de incidencias fue detenido por oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, por presuntamente robar un negocio y portación de arma prohibida.

El arrestado cuenta con 10 detenciones previas por distintos delitos, antecedentes penales y detenciones en tres estados del país. Las acciones se llevaron a cabo al atender un reporte ciudadano en la colonia Valle de la Palma.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada, en la cual se pidió la presencia de la autoridad en un establecimiento de la colonia mencionada, describiendo las características del supuesto responsable.

Agentes municipales se presentaron en el lugar, donde ubicaron a un individuo que cumplía con las características del reportado, mismo que comenzó a correr con la intención de escapar, pero fue alcanzado de manera inmediata.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sujeto adoptó una actitud agresiva hacia la autoridad y, después de varios minutos de diálogo, se identificó como Iván “N” de 41 años, a quien se le encontró un objeto punzocortante similar a un cuchillo, además de artículos de higiene personal y comestibles, los cuales se incluyeron en la denuncia por parte del encargado del establecimiento.

Al mismo tiempo, se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que se trataba de un objetivo prioritario, el cual cuenta con 10 detenciones por distintos delitos, antecedentes penales y arrestos en tres estados, vinculado además con presuntos robos a comercio.

De inmediato se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio y portación de arma prohibida, y también se le dio lectura de su carta de derechos. El arrestado se consignó a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y después se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.