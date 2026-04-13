Fallece un joven al chocar en carretera 85

CIUDAD VALLES.- Un joven motociclista se accidentó cuando estaba por llegar a su casa en el ejido Los Sabinos, y falleció cuando era atendido en la clínica del IMSS.

El accidente sucedió en los primeros minutos de este lunes, en la carretera federal número 85 México-Laredo, tramo Valles-Mante, a unos 15 kilómetros al norte de este municipio.

Moisés Galván Hernández, de 26 años de edad, vecino del ejido Los Sabinos, viajaba en una motocicleta tipo cross en color gris y negro, acompañado de otro joven.

Pero habrían chocado con un vehículo, cuyo conductor no fue identificado porque no se detuvo. Tras el impacto, los dos ocupantes de la moto se cayeron, y Moisés se llevó la peor parte, pues sufrió fracturas en varias partes del cuerpo.

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Los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio y lo trasladaron de emergencia a la clínica del IMSS, donde horas después falleció.