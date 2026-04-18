Fallece un motociclista arrollado en carretera 57

Un motociclista fue arrollado y perdió la vida. El responsable presuntamente fue el conductor de un tráiler, quien se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron cerca de las 01:00 horas de este sábado, a la altura del kilómetro 192 de la carretera México (57), en la delegación de La Pila.

Al sitio arribaron autoridades estatales quienes dieron fe del fallecimiento.

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