Fallece un motociclista arrollado en carretera 57
El conductor del tráiler responsable del arrollamiento huyó del lugar tras el incidente.
Un motociclista fue arrollado y perdió la vida. El responsable presuntamente fue el conductor de un tráiler, quien se dio a la fuga.
Los hechos ocurrieron cerca de las 01:00 horas de este sábado, a la altura del kilómetro 192 de la carretera México (57), en la delegación de La Pila.
Al sitio arribaron autoridades estatales quienes dieron fe del fallecimiento.
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