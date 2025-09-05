Fotos | Chofer de urbano sufre infarto en pleno centro histórico
El conductor fue trasladado a un hospital, luego de que detuvo su marcha
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, esta mañana, oficiales de Policía Vial auxiliaron al chófer de un camión del transporte colectivo urbano que presentó un infarto.
El conductor detuvo su marcha en la intersección de avenida 20 de Noviembre y Los Bravo, donde el oficial de vialidad se percató de la emergencia.
Fotos: SSPC
Enseguida, solicitó la presencia de paramédicos de Protección Civil Municipal y del agrupamiento Tritón, que acudieron al auxilio para trasladar al chófer al hospital.
