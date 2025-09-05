logo pulso
Fotos | Chofer de urbano sufre infarto en pleno centro histórico

El conductor fue trasladado a un hospital, luego de que detuvo su marcha

Por Redacción

Septiembre 05, 2025 10:01 a.m.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, esta mañana, oficiales de Policía Vial auxiliaron al chófer de un camión del transporte colectivo urbano que presentó un infarto.

El conductor detuvo su marcha en la intersección de avenida 20 de Noviembre y Los Bravo, donde el oficial de vialidad se percató de la emergencia.

Enseguida, solicitó la presencia de paramédicos de Protección Civil Municipal y del agrupamiento Tritón, que acudieron al auxilio para trasladar al chófer al hospital.

