logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Se hunde al ganado mexicano

Fotogalería

Se hunde al ganado mexicano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fuerte choque sobre la Valles-Mante deja un herido

Por Huasteca Hoy

Noviembre 22, 2025 01:49 p.m.
A
Fotos: Huasteca Hoy

Fotos: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Los guiadores de dos vehículos se vieron involucrados en un accidente ocurrido sobre la carretera federal Ciudad Valles-Mante, de donde un hombre resultó lesionado.

Este sábado, poco antes de las 5:00 horas, Raymundo Elizalde, de 57 años de edad, empleado de la panadería El Panqué, circulaba en un vehículo Nissan Tsuru con dirección del ejido Montecillos hacia la cabecera municipal.

Al llegar a la altura de las antiguas instalaciones de la universidad IEST, en el kilómetro 3+500, fue chocado en la parte posterior izquierda por un vehículo Mazda gris.

El repartidor de pan refirió que el otro vehículo venía rebasando y, de manera repentina, intentó incorporarse al carril, pero impactó su unidad y provocó que esta se saliera de la carretera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Mazda quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, con el frente destrozado, aunque su conductor resultó ileso.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Raymundo y lo trasladaron a un sanatorio particular.

El conductor del Mazda contactó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los gastos médicos y los daños materiales.

LEA TAMBIÉN

Fotos | Chocan camioneta y sedán en la Valles-Mante

Conductor foráneo invade carril contrario provocando

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fuerte choque sobre la Valles-Mante deja un herido
Fuerte choque sobre la Valles-Mante deja un herido

Fuerte choque sobre la Valles-Mante deja un herido

SLP

Huasteca Hoy

En marcha, operativo Conducción Segura en la capital
En marcha, operativo Conducción Segura en la capital

En marcha, operativo 'Conducción Segura' en la capital

SLP

Rolando Morales

Señaló que todas las intervenciones serán grabadas y monitoreadas para garantizar el respeto a los derechos ciudadanos

Con "cristal", acaban sujetos tras las rejas
Con "cristal", acaban sujetos tras las rejas

Con "cristal", acaban sujetos tras las rejas

SLP

Redacción

Vuelca camioneta en la carretera a Matehuala
Vuelca camioneta en la carretera a Matehuala

Vuelca camioneta en la carretera a Matehuala

SLP

Redacción

A velocidad inmoderada transitaba por los carriles centrales hacia el Periférico