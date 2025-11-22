Fuerte choque sobre la Valles-Mante deja un herido

CIUDAD VALLES.- Los guiadores de dos vehículos se vieron involucrados en un accidente ocurrido sobre la carretera federal Ciudad Valles-Mante, de donde un hombre resultó lesionado.

Este sábado, poco antes de las 5:00 horas, Raymundo Elizalde, de 57 años de edad, empleado de la panadería El Panqué, circulaba en un vehículo Nissan Tsuru con dirección del ejido Montecillos hacia la cabecera municipal.

Al llegar a la altura de las antiguas instalaciones de la universidad IEST, en el kilómetro 3+500, fue chocado en la parte posterior izquierda por un vehículo Mazda gris.

El repartidor de pan refirió que el otro vehículo venía rebasando y, de manera repentina, intentó incorporarse al carril, pero impactó su unidad y provocó que esta se saliera de la carretera.

El Mazda quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, con el frente destrozado, aunque su conductor resultó ileso.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Raymundo y lo trasladaron a un sanatorio particular.

El conductor del Mazda contactó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los gastos médicos y los daños materiales.