Vuelca camioneta en la carretera a Matehuala

Una camioneta que circulaba por la carretera a Matehuala sufrió aparatosa volcadura al aproximarse al puente del Acceso Norte, por fortuna el conductor no sufrió heridas graves aunque los daños de la unidad fueron de consideración.

El percance tuvo lugar a las dos de la tarde de este viernes, en que la camioneta Chevrolet de color rojo, tipo pick up, circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera con dirección del distribuidor Juárez al Anillo Periférico.

Fue entre el tramo del puente de Valentín Amador y el Acceso Norte, en donde el conductor perdió el control del volante a la derecha y de esta forma chocó contra la contención para brincar por el desnivel hacia el carril contiguo en donde finalmente quedó volcada sobre su costado izquierdo, obstruyendo la zona de rodamiento.

Luego del hecho, al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, quienes valoraron al conductor pero no presentaba lesiones graves y por lo tanto no ameritó traslado al hospital.

Peritos de la Guardia civil municipal de Soledad tomaron conocimiento del percance y la camioneta sería enviada a una pensión particular en tanto se llevan a cabo las diligencias legales en el hecho.