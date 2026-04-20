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GCE reporta 29 detenidos y decomiso de drogas en operativos

Detenidos y droga asegurada

Por Redacción

Abril 20, 2026 08:14 a.m.
A
GCE reporta 29 detenidos y decomiso de drogas en operativos

La Guardia Civil Estatal informó la detención de 29 personas en las últimas horas, como parte de operativos de seguridad desplegados en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las acciones derivan de labores de vigilancia, prevención e inteligencia en los 59 municipios, donde se han reforzado recorridos para inhibir actividades delictivas.

Entre los casos atendidos destacan detenciones relacionadas con violencia familiar y robo, aunque no se precisaron mayores detalles sobre los hechos.

En el mismo periodo, la corporación aseguró 263.6 gramos de marihuana, 32 dosis de "cristal" y 12 de cocaína. Tanto los detenidos como la droga fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

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La dependencia estatal reiteró que mantendrá los operativos de forma permanente como parte de su estrategia para fortalecer la seguridad en la entidad.

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