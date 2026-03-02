GCE reporta 30 detenidos en 24 horas en SLP

La Guardia Civil Estatal informó que en las últimas 24 horas fueron detenidas 30 personas por su presunto involucramiento en distintos hechos delictivos en la entidad.

De acuerdo con el balance difundido este lunes 2 de marzo, las acciones operativas forman parte de la estrategia coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para fortalecer la seguridad y avanzar en la construcción de la paz en el estado.

En el comunicado oficial, la corporación estatal señaló que los resultados derivan de patrullajes preventivos, atención a reportes ciudadanos y despliegues estratégicos en diferentes municipios, aunque no se detallaron los delitos específicos ni las demarcaciones donde se efectuaron las detenciones.

Recomendaciones y estado legal de los detenidos

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a utilizar la línea de emergencias 9-1-1 y el número de denuncia anónima 089 para reportar cualquier hecho constitutivo de delito.

Hasta el momento, no se ha informado cuántas de las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público ni el estatus jurídico de cada caso.