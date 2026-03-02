logo pulso
Seguridad

Vuelca camioneta tras chocar contra poste en Valles; dos heridos

El accidente ocurrió en el Antiguo Camino a Tanzacalte; la unidad quedó con las llantas hacia arriba

Por Huasteca Hoy

Marzo 02, 2026 07:32 a.m.
A
Vuelca camioneta tras chocar contra poste en Valles; dos heridos

CIUDAD VALLES.– Una mujer y su acompañante resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban se impactó contra un poste de concreto y terminó volcada, con las llantas hacia arriba, en la calle Antiguo Camino a Tanzacalte.

El accidente ocurrió poco antes de la medianoche del domingo, entre las calles Belisario Domínguez y Corregidora, a la altura de la colonia Vista Hermosa.

La conductora fue identificada como Silvana F., de 46 años de edad, vecina del fraccionamiento El Consuelo, quien manejaba una Ford Explorer gris. La acompañaba Ismael S., de 35 años, con domicilio en el ejido Las Armas, municipio de Tancanhuitz.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer se dirigía a su domicilio cuando, presuntamente por circular a exceso de velocidad, perdió el control del volante, salió del camino y se impactó contra un poste. Tras el choque, la unidad volcó y quedó invertida sobre la carpeta asfáltica.

Vecinos del sector reportaron el percance al Sistema de Emergencias 9-1-1, al señalar que los ocupantes se encontraban atrapados dentro del vehículo.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, Bomberos, personal de Protección Civil Municipal, así como elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, además de vigilantes de la CTM.

Las autoridades confirmaron que la pareja no estaba prensada, por lo que fue auxiliada y trasladada a la clínica del IMSS para su valoración médica.

La camioneta quedó bajo resguardo policial y posteriormente fue remolcada con apoyo de una grúa hacia un corralón.

