GCE y Comisión de Búsqueda localizan a adolescente en Guadalcázar
El joven, reportado como desaparecido el 11 de octubre, fue localizado sano y salvo en la localidad El Milagro
Un joven de 14 años fue localizado sano y salvo por elementos de la Guardia Civil Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, luego de que su familia reportara su desaparición el pasado 11 de octubre.
Tras la alerta, las corporaciones desplegaron un operativo en la localidad El Milagro, municipio de Guadalcázar, donde el menor fue encontrado en un predio rústico, sin que su integridad corriera peligro.
De inmediato, los uniformados reunieron al adolescente con sus familiares, quienes agradecieron el apoyo y la pronta respuesta de las autoridades.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhortó a la población a reportar de forma inmediata cualquier caso de no localización, ya que la rapidez en la denuncia permite una actuación más eficaz por parte de los cuerpos de seguridad.
