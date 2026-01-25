Guardia Nacional detiene a banda por robo de cobre

En lo que se presume se trata de una banda dedicada a este giro delictivo, elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron este viernes pasado a 18 personas en posesión de cobre, propiedad de una empresa de telefonía.

Los hechos se reportaron en la colonia Himno Nacional de la capital potosina, de donde los gendarmes federales recibieron un reporte ciudadano que alertaba de un grupo de sujetos extrayendo cables de línea telefónica.

Al arribar al lugar, los policías detectaron a 18 hombres, entre ellos dos adolescentes, y dos vehículos de carga con cable de cobre, quienes aseguraron trabajar para la compañía telefónica, sin embargo, ninguno presentaba identificación que los acreditara.

Para corroborar la versión afirmada por los presuntos, más tarde se presentaron trabajadores de la empresa para confirmar que los 18 sujetos retenidos no eran empleados, por lo tanto, no tenían ninguna relación laboral.

Derivado de considerar que se trataba de la comisión de la comisión de un robo, los guardias nacionales detuvieron a los hombres y los pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de deslindar responsabilidades y definir su situación jurídica.