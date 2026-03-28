Hallan cadáver de hombre en baldío de Tierra Blanca
La Guardia Civil Municipal y Fiscalía General del Estado acudieron para asegurar y procesar la escena
Este sábado fue localizado un hombre sin vida en la comunidad de Tierra Blanca. El reporte se recibió a las 11:00 de la mañana de hoy.
El cuerpo fue encontrado por un habitante de la misma comunidad, en un lote baldío de la calle Belisario Domínguez de la comunidad de Tierra Blanca, quien dio aviso a las autoridades por medio del número de emergencias 911.
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Municipal de la SSPC, quienes como primeros respondientes procedieron a asegurar el área.
Al llegar la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con las diligencias correspondientes, encontraron al hombre con un golpe fuerte en la cabeza. Minutos más tarde iniciaron carpeta de investigación.
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Hombre se mata con un tiro en la cabeza
Estaba en su vivienda ubicada en la comunidad de Tierra Blanca
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