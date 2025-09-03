Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos

logo pulso
Seguridad

Estaba en bolsas para basura y le dejaron un mensaje escrito en cartulina

Por Redacción

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
El cuerpo desmembrado de un hombre fue encontrado la mañana de este martes en la comunidad de Jassos, en el municipio de Villa de Pozos. Los restos estaban en bolsas de plástico y junto a ellos se localizó un mensaje escrito en cartulina.

El reporte a las corporaciones se dio alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando vecinos alertaron sobre bolsas con restos humanos en la calle Vicente Guerrero, cerca de la avenida California.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron como primeros respondientes y acordonaron el área, en espera de las demás autoridades para iniciar las indagatorias.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se estableció que el cuerpo correspondía a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, el cual fue mutilado y depositado en bolsas negras. Aunque se encontró una cartulina con un mensaje, su contenido no fue revelado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se abrió una carpeta de investigación tras recibir el reporte del hallazgo. Agentes de la Policía de Investigación acudieron al lugar para recabar datos de prueba y realizar entrevistas.

El personal de Servicios Periciales se encargó del traslado de los restos al Servicio Médico Legal, donde se practicará la necropsia de Ley para determinar las causas de la muerte. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Asimismo, agentes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para identificar y llevar ante la autoridad judicial a los responsables de este crimen.

La FGE reiteró su compromiso con la ciudadanía, asegurando que se realizarán todas las diligencias necesarias para esclarecer el caso y garantizar la procuración de justicia.

