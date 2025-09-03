Chocan autos por alcance, sólo daños
Un choque por alcance registrado en la avenida Camino Real a Saltillo, cerca del Periférico Norte, dejó daños materiales de consideración, sin que se registraran personas lesionadas.
Fue a las 09:30 horas de este martes, cuando el automóvil Versa de color blanco, inicialmente circulaba por la calle Camino Real a San Pedro, en la colonia El Arenal.
Al llegar a Camino Real a Saltillo, a dos cuadras del Periférico, el conductor realizó maniobra a la izquierda para ingresar a esa arteria sin tomar las debidas precauciones.
En esos momentos se acercaba un taxi aeroportuario, un automóvil Dodge Cavalier color blanco, cuyo conductor no alcanzó a frenar y así chocó de frente contra la parte trasera del carro particular, presentando daños materiales de consideración y ya no pudo continuar rodando.
Afortunadamente no se registraron personas heridas en este hecho y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio a través de sus aseguradoras.
