logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Fotogalería

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chocan autos por alcance, sólo daños

Por Redacción

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Chocan autos por alcance, sólo daños

Un choque por alcance registrado en la avenida Camino Real a Saltillo, cerca del Periférico Norte, dejó daños materiales de consideración, sin que se registraran personas lesionadas.

Fue a las 09:30 horas de este martes, cuando el automóvil Versa de color blanco, inicialmente circulaba por la calle Camino Real a San Pedro, en la colonia El Arenal.

Al llegar a Camino Real a Saltillo, a dos cuadras del Periférico, el conductor realizó maniobra a la izquierda para ingresar a esa arteria sin tomar las debidas precauciones.

En esos momentos se acercaba un taxi aeroportuario, un automóvil Dodge Cavalier color blanco, cuyo conductor no alcanzó a frenar y así chocó de frente contra la parte trasera del carro particular, presentando daños materiales de consideración y ya no pudo continuar rodando.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Afortunadamente no se registraron personas heridas en este hecho y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio a través de sus aseguradoras.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo
Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo

Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo

SLP

Redacción

Otros dos ya están bajo proceso en el penal por el mismo caso, ocurrido en junio

Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos
Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos

Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos

SLP

Redacción

Estaba en bolsas para basura y le dejaron un mensaje escrito en cartulina

Capturan a un objetivo prioritario en Soledad
Capturan a un objetivo prioritario en Soledad

Capturan a un objetivo prioritario en Soledad

SLP

Redacción

Chocan autos por alcance, sólo daños
Chocan autos por alcance, sólo daños

Chocan autos por alcance, sólo daños

SLP

Redacción