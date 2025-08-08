Hallan presunta fosa clandestina en Ciudad Fernández

Derivado de labores de prospección, este jueves fue localizada una presunta fosa clandestina con restos, aparentemente de una persona en el municipio de Ciudad Fernández, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La localización de la osamenta fue detectada por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y de la FGE, así como con apoyo de madres y familiares de personas desaparecidas.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de dicha institución de procuración de justicia, refirió que luego de ubicar la inhumación ilegal, se procesaron los restos y recabaron datos complementarios.

Posterior a ello, se trasladaron al Servicio Médico Legal (Semele), a fin de realizar los estudios correspondientes para comprobar que se trata de una persona, subrayó la fiscal general.

