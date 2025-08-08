Con pistolas, sorprenden a vándalos en Soledad

En operativos de seguridad, policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron en acciones distintas a dos hombres por portación de arma de fuego, uno de ellos sumando el cargo de posesión de metanfetaminas y tiene al menos ocho detenciones por la comisión de distintos delitos.

El primer hecho se presentó en el Circuito Valle de la Palma, en la colonia Valle de la Palma, donde los agentes municipales observaron un vehículo encendido y con las puertas abiertas; al acercarse notaron que cometía faltas administrativas, por lo que se le indicó la debida sanción y después de entrevistarlo

se identificó como Juan “N” de 33 años de edad.

El sujeto respondió con una actitud agresiva y al tener abierto el vehículo se observó en el asiento del copiloto un arma de fuego calibre .22, así como dos cartuchos útiles, objetos que fueron asegurados, mientras que el vehículo se resguardó en una pensión.

Por otra parte, en respuesta a un auxilio y como parte de la labor del dispositivo “BOMI” (Base de Operaciones Mixtas) con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal, los policías se presentaron en la calle San Antonio de la colonia San Felipe, donde se informó sobre la presencia de sujetos armados.

Los elementos ubicaron una camioneta encendida que coincidía con las características de la denuncia, por lo que se acercaron y notaron que a bordo estaba un sujeto, el cual se bajó con una pistola calibre .25 en la mano, y de inmediato se procedió conforme al debido protocolo de actuación, asegurando el arma de fuego.

El individuo dijo llamarse David “N” de 29 años , a quien también se le encontraron dos dosis de “cristal” y al consultar su estatus legal resultó que tiene con ocho detenciones previas donde fue puesto a disposición de la autoridad por la comisión de distintos delitos.

En ambos casos se les hizo saber que serían detenidos por portación de arma de fuego, además de posesión de metanfetaminas en el caso del segundo sujeto, también se les informaron los derechos que les asisten.

Los infractores fueron llevados a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República donde determinarán su situación legal.