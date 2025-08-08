Cae banda de farderas tras robo a tienda 3B

Luego de cometer un robo en una tienda de la colonia Tercera Chica, tres presuntas farderas al parecer integrantes de una banda, fueron capturadas por agentes de la Policía Municipal de la capital cuando se fugaban a bordo de un automóvil con el botín obtenido.

La tarde del miércoles, la gerente de la tienda “3B”, ubicada en la prolongación 20 de Noviembre de la colonia mencionada, solicitó la intervención de los oficiales luego de que tres mujeres sustrajeran mercancía del establecimiento a su cargo, proporcionando detalles del vehículo en el que habían huido.

Los agentes municipales emprendieron la búsqueda, logrando ubicar el vehículo Nissan Tiida negro, en la avenida Adolfo López Mateos de la colonia Mártires de la Revolución.

Al realizar la revisión preventiva, en el interior del automóvil se encontraron diversos productos de la tienda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las detenidas, identificadas como Mónica “N” de 31 años, Allison Joselinne “N” de 25 años y Karla Elizabeth “N” de 27 años, fueron plenamente reconocidas por la gerente de la tienda, quien identificó tanto a las implicadas como los productos robados.

Cabe señalar que las mujeres detenidas –consideradas objetivo prioritario- podrían estar relacionadas a robos en la misma cadena comercial en la zona metropolitana, utilizando el mismo modus operandi. Además una de ellas cuenta con una orden de aprehensión vigente.

Tras la detención, las tres mujeres fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer su posible participación en este y otros delitos.