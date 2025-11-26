logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan un cuerpo a un costado de libramiento en Matehuala

La Policía de Investigación (PDI) acudió para realizar las primeras diligencias

Por Redacción

Noviembre 26, 2025 03:02 p.m.
A
Hallan un cuerpo a un costado de libramiento en Matehuala

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) inició las investigaciones correspondientes tras el hallazgo de una persona sin vida en las inmediaciones del libramiento de cuota, en el municipio de Matehuala, durante la mañana del miércoles 26 de noviembre de 2025.

El reporte fue atendido por elementos de la Guardia Nacional (GN) quienes fungieron como primeros respondientes al localizar un cuerpo a un costado de la carretera. Tras asegurar el área, los agentes notificaron a la Policía de Investigación (PDI), que acudió para llevar a cabo las diligencias iniciales.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar para el levantamiento de indicios y el traslado de los restos al Servicio Médico Legal, donde se efectuarán los análisis necesarios para determinar la identidad de la persona y las posibles causas del fallecimiento.

La FGE informó que continuará con las indagatorias y labores de campo hasta esclarecer este hecho, así como para identificar a la o las personas que hayan perpetrado este suceso, para que enfrenten a la autoridad correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Circulan billetes falsos en Matehuala

Alertan por circulación de dinero apócrifo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan un cuerpo a un costado de libramiento en Matehuala
Hallan un cuerpo a un costado de libramiento en Matehuala

Hallan un cuerpo a un costado de libramiento en Matehuala

SLP

Redacción

La Policía de Investigación (PDI) acudió para realizar las primeras diligencias

Video | Incendian camioneta de agente de la GCE
Video | Incendian camioneta de agente de la GCE

Video | Incendian camioneta de agente de la GCE

SLP

Huasteca Hoy

Los hechos, en el fraccionamiento Altavista de Ciudad Valles

Trailero se lleva autos y puesto ambulante en Ciudad Valles
Trailero se lleva autos y puesto ambulante en Ciudad Valles

Trailero se lleva autos y puesto ambulante en Ciudad Valles

SLP

Redacción

No se reportan lesionados, solo testigos con crisis nerviosa

Choques en SNM dejan sólo daños materiales
Choques en SNM dejan sólo daños materiales

Choques en SNM dejan sólo daños materiales

SLP

Redacción